El alcalde de San Julián, Carlos Vaca, expresó su expectativa por la reunión entre dirigentes de los sectores movilizados y autoridades nacionales que podría realizarse la tarde de este miércoles en Cuatro Cañadas, con el objetivo de lograr una salida dialogada al bloqueo que afecta a la región.

La autoridad explicó que sostuvo conversaciones con los ministros de Defensa y Gobierno para evitar un nuevo operativo de desbloqueo y promover un encuentro con los dirigentes que mantienen la medida de presión.

Sin embargo, señaló que los representantes de los movilizados debían reunirse previamente con sus bases antes de definir su participación en el diálogo.

“Yo creo, tengo toda la seguridad, que hoy va a haber humo blanco”, manifestó Vaca al expresar su confianza en que se alcance un acuerdo que permita restablecer la transitabilidad y la normalidad en el municipio.

El alcalde indicó que las demandas de los movilizados estaban relacionadas con el abastecimiento y la calidad del combustible, la aprobación de nuevos eventos biotecnológicos, créditos accesibles para productores, reprogramación de deudas, mejoras en caminos y la construcción de un hospital de segundo nivel. Sin embargo, aseguró que varios de estos temas ya fueron atendidos.

Vaca sostuvo que actualmente la principal molestia de la población está vinculada a los hechos de violencia registrados durante los intentos de desbloqueo.

“Ahora ya el bloqueo que hay en sí es más por la agresión que tuvo el pueblo de San Julián. Es una indignación para el pueblo”, señaló.

Respecto a la reunión prevista con los ministros, indicó que se realizará en Cuatro Cañadas por razones de seguridad. Asimismo, dejó en manos de los dirigentes la decisión sobre su participación en el encuentro, afirmando que su prioridad fue facilitar el acercamiento entre ambas partes.

“Yo ya he cumplido con hacer el nexo entre los que están manifestándose y las autoridades”, afirmó.

Vaca pidió a los dirigentes y a la población apostar por el diálogo para poner fin a los bloqueos y recuperar la paz en San Julián. “Queremos que en San Julián haya paz, haya transitabilidad, haya trabajo, que todos volvamos a la normalidad”, expresó.

Mira la programación en Red Uno Play