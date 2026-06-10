Persisten los bloqueos en Santiváñez y más de 25 puntos permanecen cerrados en Cochabamba

La carretera que conecta la ciudad de Cochabamba con el municipio de Santiváñez continúa afectada por un bloqueo instalado en el sector de Villa Israel, donde grupos movilizados levantaron una barricada de aproximadamente 200 metros con piedras, tierra y arena, impidiendo el tránsito normal de vehículos.

Vecinos de la zona señalaron que los bloqueadores no serían habitantes del lugar. “Creo que son gente de Villa Israel y del Norte de Potosí, no son gente de la zona y también de la urbanización Sinaí”, relató un poblador.

Según la versión de algunos pobladores, cada mañana aparecen nuevos promontorios de tierra en la vía, situación que genera preocupación entre los residentes.

“Nos perjudica mucho. Estamos viendo de abrir un paso, no nos atrevemos a limpiar y levantar todo por temor a que nos hagan algo”, expresó.

Durante la mañana de este miércoles, los movilizados se retiraron temporalmente del sector y algunos vecinos habilitaron un paso precario para permitir la circulación con extrema precaución. Los pobladores esperan que, tras la limpieza del material acumulado sobre la carretera, el tránsito pueda restablecerse en las próximas horas.

Más de 20 puntos de bloqueo activos en Cochabamba

De acuerdo con los reportes de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Cochabamba registra más de una veintena de puntos de bloqueo por conflictos sociales.

Entre los sectores afectados se encuentran:

Santiváñez – Capinota, en el sector Capinota.

Sacaba – Cochabamba, en la rotonda del Servicio de Caminos sobre la avenida Villazón.

Parotani – Llavini, en Retén Pirque.

Llavini – Bombeo.

Colomi – Sacaba, en Colomi.

Paracti – Colomi.

Rodeo – Cruce Vacas.

Totora K'asa.

Cruce Punata.

Cruce Tiraque.

Cruce Totora.

Yutupampa y Yuthupata.

Puente Chimoré.

Puente Sacta.

Peaje de Ivirgarzama.

Puente Ichoa.

Perereta.

Villa Granado.

Inca Cruce.

Boquerón K'asa.

Kañacota.

Sacambaya.

Independencia – Tiquipaya, entre otros.

Todos estos tramos figuran como “no transitables por motivos sociales”, según la ABC.

Salidas suspendidas desde la Terminal de Buses

La Dirección Departamental de Tránsito informó que continúan suspendidas varias salidas desde la Terminal de Buses de Cochabamba debido a los bloqueos.

Hacia el occidente, permanecen restringidas las rutas a:

La Paz, por bloqueos en Caihuasi, Konani, Sica Sica y Lahuachaca.

Oruro, por bloqueos en Cayhuasi, Aranjuez, Cumbre y Ocotavi.

Sucre, por el bloqueo instalado en Cruce Vacas.

En cuanto a la carretera al oriente, Tránsito reportó bloqueos en Tutimayu, Cruce Aguirre y Colomi, además de interrupciones en el sector de Locotal, por lo que las salidas desde la terminal hacia Santa Cruz continúan suspendidas.

Las autoridades recomiendan a los viajeros mantenerse informados sobre el estado de las rutas antes de desplazarse, debido a que los puntos de bloqueo continúan cambiando durante la jornada.

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