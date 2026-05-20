Ante los contundentes bloqueos de carreteras que aíslan a Cochabamba del resto del país, la población se ve obligada a buscar alternativas desesperadas para llegar a sus destinos. El panorama en la avenida Ayacucho, punto neurálgico de la parada del transporte interdepartamental "rápido" (conocido popularmente como "surubíes"), refleja una jornada de largas esperas, desvíos extremos y un golpe severo al bolsillo de los ciudadanos.

Rutas suspendidas y pasajes por las nubes

A diferencia de las empresas que operan dentro de la Terminal de Buses, los minibuses de la avenida Ayacucho mantienen salidas, aunque de forma parcial. Por el momento, los viajes hacia el departamento de La Paz se encuentran suspendidos debido a la inviabilidad de las rutas. Llegar a la sede de Gobierno en estos pequeños vehículos a través de caminos de herradura es una tarea prácticamente imposible.

Sin embargo, los transportistas sí están ofertando pasajes hacia Oruro y Sucre, aunque bajo condiciones económicas muy distintas a las habituales:

Precio actual del pasaje: Bs 300 por persona.

Precio en época normal: Entre Bs 50 y Bs 100.

Envíos de encomiendas: Se mantiene el servicio de carga; enviar una caja cuesta aproximadamente Bs 80, dependiendo del tamaño.

Contraste con el transporte aéreo: El costo actual del pasaje terrestre a Oruro (Bs 300) roza el precio de un boleto de avión en época de normalidad, el cual oscila entre Bs 380 y Bs 400. Por otro lado, la opción aérea actual para viajar a La Paz se cotiza sobre los Bs 585.

Odiseas de hasta 10 horas por caminos de desvío

El incremento del pasaje no es el único precio que deben pagar los usuarios; el tiempo de viaje se ha duplicado, e incluso triplicado, debido a la necesidad de tomar rutas alternas y caminos vecinales de tierra:

Hacia Oruro: El viaje, que usualmente toma entre 3 horas y media o 4, se ha extendido a 7 u 8 horas de recorrido.

Hacia Sucre: Los transportistas advierten que el trayecto puede prolongarse hasta las 10 horas, dependiendo estrictamente de los desvíos y la complejidad del terreno.

Al finalizar la tarde de hoy, se pudo observar una fila de al menos 8 a 9 personas aguardando pacientemente para adquirir un boleto. El hermetismo y la tensión de la situación se hicieron evidentes cuando los viajeros prefirieron no declarar ante los medios de comunicación el monto exacto que pagaron por sus pasajes, buscando evitar represalias o la cancelación de sus viajes en medio de la crisis de transporte.

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