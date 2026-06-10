Un gesto que conmueve: mujer viaja desde Oruro para llevar alimentos a choferes varados en Confital

En medio de la crisis que enfrentan cientos de transportistas atrapados por los bloqueos en la carretera Cochabamba–Oruro, un gesto de solidaridad llevó esperanza a quienes permanecen varados desde hace varias semanas en el sector de Confital.

Una mujer llegó desde Oruro durante la madrugada junto a su familia y otras personas para entregar verduras, abarrotes, algunas medicinas y productos básicos a los choferes que continúan atrapados en la ruta. La ayuda fue trasladada en una camioneta y, según los transportistas, el grupo logró sortear distintos puntos de bloqueo para hacer llegar los alimentos.

La donación permitió a los conductores preparar sus comidas en plena carretera, donde muchos enfrentan dificultades para acceder a alimentos, agua y medicamentos debido al prolongado conflicto.

"Fue una gran ayuda para todos los que estamos aquí", señaló un chofer, quien acotó que los conductores recibieron los víveres con gratitud tras varios días de incertidumbre.

Crisis humanitaria en la carretera

La situación en Confital se ha vuelto cada vez más compleja. Decenas de transportistas denuncian que llevan cerca de un mes sin poder continuar su viaje, soportando bajas temperaturas y condiciones adversas.

Entre ellos se encuentra Nelson, conductor de transporte pesado, quien relató ayer a la Red Uno que las provisiones se agotaron hace varios días y que muchos sobreviven con escasos alimentos pidiendo ayuda ante la situación crítica.

Además de la falta de suministros, los choferes alertan sobre problemas de salud entre las personas que permanecen en el lugar. En los últimos días, un conductor tuvo que ser evacuado de emergencia por complicaciones médicas y la esposa de otro transportista, que permanecía junto a su esposo en la carretera, fue trasladada a un centro de salud debido al deterioro de su estado de salud.

Un acto que devuelve esperanza

En medio de la tensión y las dificultades, la llegada de la mujer orureña fue recibida como una muestra de empatía y apoyo hacia quienes continúan esperando una solución al conflicto.

El gesto fue destacado por transportistas y usuarios en redes sociales, donde resaltaron que, pese a la crisis, la solidaridad sigue presente entre los bolivianos cuando más se necesita.

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