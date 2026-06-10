Movilizaciones y bloqueos en La Paz y El Alto: conozca las rutas afectadas este miércoles

El Comando Departamental de la Policía emitió un reporte actualizado este miércoles 10 de junio, en el que advierte sobre bloqueos, marchas y concentraciones programadas en distintos sectores de las ciudades de La Paz y El Alto.

Rutas sin acceso

Según el comunicado, se prevén bloqueos de vías en varios puntos estratégicos de la ciudad de El Alto, protagonizados por diferentes sectores sociales, lo que podría afectar significativamente la circulación vehicular durante la jornada.

Foto: Reporte de transitabilidad. Comando Departamental de La Paz.

Asimismo, en el Multifuncional de la Ceja de El Alto se concentrarán representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari”, quienes tienen previsto realizar medidas de presión con bloqueo de vías.

La Policía también informó que comunarios provenientes de las provincias Carrasco y Chayanta, del norte de Potosí, desarrollarán un mitin y marcha de protesta en la ciudad de El Alto.

En la ciudad de La Paz, el sector denominado “La Paz Limpia” tiene programado un mitin de protesta en las inmediaciones del Palacio Consistorial.

Plaza Murillo continúa cerrado

El reporte policial, además, señala que la Plaza Murillo permanece sin acceso debido a cierres de vías, por lo que se recomienda a la ciudadanía planificar sus desplazamientos y utilizar rutas alternas para evitar retrasos y congestionamientos.

Las autoridades pidieron a conductores y peatones mantenerse informados sobre la evolución de las movilizaciones y tomar previsiones para sus actividades durante esta jornada.

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