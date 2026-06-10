Pronóstico del clima en Bolivia: estas serán las temperaturas para este miércoles

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 10 de junio cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada con cielos despejados y sin probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 6°C y 19°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de 2°C y máxima de 13°C.

Oruro tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -2°C y 15°C.

Potosí presentará cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre -1°C y 20°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada mayormente nubosa y temperaturas que se mantendrán templadas.

Foto: Reporte del clima. Senamhi.

Cochabamba tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 7°C y 30°C.

Sucre tendrá un día despejados, alcanzando valores entre 7°C y 22°C.

Tarija tendrá cielos poco nubosos y temperaturas que irán de los 10°C a los 25°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con lluvias en algunas regiones, con una sensación térmica que vuelve a subir poco a poco.

Santa Cruz tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 17°C y 24°C.

Trinidad prevé una jornada con chubascos aislados con una mínima de 21°C y una máxima de 27°C.

Cobija tendrá tormentas eléctricas, con alta probabilidad de lluvias y temperaturas entre 22°C y 33°C.

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