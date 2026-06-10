San Julián abre una ventana al diálogo con cuarto intermedio de cuatro horas

Los sectores movilizados que mantienen bloqueado el ingreso al municipio cruceño de San Julián determinaron este miércoles un cuarto intermedio de cuatro horas, medida que permitió la circulación temporal de vehículos varados tras 28 días de protestas.

La pausa comenzó a las 04:00 de la madrugada y se extendió hasta las 08:00, con el objetivo de facilitar el tránsito de transportistas y viajeros afectados por el prolongado corte de la ruta que conecta Santa Cruz con el Beni y la Chiquitanía.

El alcalde de San Julián, Carlos Vaca, confirmó que el cuarto intermedio fue acordado para dar una oportunidad al diálogo y permitir el paso de los motorizados acumulados en la zona.

Diálogo previsto en Cuatro Cañadas

La medida coincide con la llegada a Santa Cruz de los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quienes tienen previsto sostener una reunión con los sectores movilizados.

Según informó Vaca, el encuentro fue programado en instalaciones de Emapa, en el municipio de Cuatro Cañadas, con la expectativa de encontrar una salida al conflicto.

“Se logró un cuarto intermedio de cuatro horas y también se logró conciliar que bajen los ministros de Defensa y Gobierno para reunirse. Esperamos que sea el diálogo definitivo para encontrar una solución”, señaló la autoridad.

Asimismo, indicó que los movilizados sostendrán reuniones internas para evaluar la propuesta de diálogo y definir las acciones que asumirán en las próximas horas.

Bloqueo cumple 28 días

El bloqueo instalado en San Julián cumple este miércoles 28 días y comenzó con demandas sectoriales que posteriormente derivaron en pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Una vez concluido el cuarto intermedio, los movilizados anunciaron que retomarán las medidas de presión mientras no exista una respuesta concreta a sus demandas.

Antecedentes de tensión

La protesta se desarrolla en un escenario marcado por la violencia registrada el pasado sábado, cuando un operativo policial de desbloqueo derivó en enfrentamientos que dejaron cuatro policías heridos por arma de fuego y cerca de una veintena de personas lesionadas.

Tras esos hechos, los bloqueos se reforzaron y se reportaron ataques contra bienes públicos y privados en San Julián. El alcalde Carlos Vaca denunció además que su vivienda fue saqueada, situación que lo obligó a abandonar temporalmente la zona junto a su familia.

Mientras continúan las negociaciones, transportistas y pobladores permanecen atentos al resultado de la reunión prevista en Cuatro Cañadas, considerada por las autoridades como una oportunidad para destrabar uno de los conflictos más prolongados del país.

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