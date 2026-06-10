Cabildo de La Paz exige declaratoria de Estado de Excepción

Comité multisectorial pide intervención inmediata ante grupos radicales; se otorga un plazo de 48 horas para que dirigentes renuncien a sus cargos.

El presidente nacional del Comité Multisectorial, Leonel Condorhuaira , informó desde la plaza San Francisco en La Paz las determinaciones tomadas en el cabildo, en medio de los 40 días de conflictos sociales.

Entre los principales acuerdos, los organizadores solicitaron que el presidente de la apruebe de manera inmediata la declaratoria de Estado de Excepción, debido a la presencia de grupos radicales que, según los convocantes, estarían incurriendo en delitos de sedición y terrorismo.

“Uno de los puntos más importantes es que se apruebe la ley de excepción que todo el pueblo boliviano está pidiendo, porque ya hay grupos bien radicales cometiendo delitos graves”, señaló Condorhuaira

Renuncia de Mario Argollo

El cabildo también otorgó un plazo de 48 horas para la renuncia del secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, advirtiendo que, de no cumplirse, se solicitará que la central pierda su personería jurídica.

Aprehensión de Evo Morales

Asimismo, se pidió la detención inmediata de Evo Morales, considerado por los participantes del cabildo como instigador de los hechos delictivos asociados a las movilizaciones y bloqueos que afectan a la ciudad.

Durante el encuentro, se reiteró que estas medidas buscan garantizar el orden, la seguridad y el abastecimiento de combustibles y alimentos, mientras se establecen mecanismos de diálogo o, de ser necesario, la aplicación de medidas legales que aseguren el respeto a la Constitución.

“Las determinaciones y conclusiones del cabildo incluyen la intervención de autoridades competentes, el desbloqueo de rutas y la acción legal correspondiente para hacer cumplir las órdenes pendientes”, agregó Condorhuaira

El cabildo finalizó con un llamado a que los conflictos se resuelvan de manera ordenada y dentro del marco de la ley.

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