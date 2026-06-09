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Panificadores de La Paz anuncian paro de 48 horas por falta de insumos

El sector denuncia falta de harina, levadura, manteca, azúcar y combustible, afectando la producción de pan en la ciudad y provincias.

Juan Marcelo Gonzáles

09/06/2026 19:09

Agregar Reduno en
Foto: Venta de pan APG
La Paz

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El presidente de los panificadores del departamento de La Paz y provincias, Fernando Chambi, anunció un paro de 48 horas ante la escasez de insumos esenciales para la producción de pan, medida que se aplicará este miércoles y jueves.

Chambi explicó que el sector enfrenta tres problemas fundamentales:

  1. Incumplimiento de depósitos de MAPA: el 50% del pago correspondiente al mes de septiembre no ha sido depositado en las cuentas de los afiliados.
  2. Falta de insumos básicos: harina, levadura, manteca y azúcar, elementos esenciales para la elaboración de pan, no están disponibles.
  3. Escasez de combustible: el suministro de GLP y diésel para los hornos y la distribución es irregular, generando dificultades para abastecer tiendas de barrio y panaderías.

“No todos podemos almacenar grandes cantidades de harina porque no todos contamos con el capital necesario. A esta altura estamos totalmente desabastecidos y no podemos garantizar la producción de pan para la población”, señaló Chambi.

El dirigente alertó que la situación afecta tanto a la ciudad de La Paz como a las provincias, donde los panificadores ya se encuentran en estado de emergencia y no pueden mantener la producción debido a la falta de insumos y combustible.

“Los depósitos no llegaron, no tenemos harina en la Gallardo ni en la Franco Valle del Alto, y obligadamente cada panificador tendrá que ingeniárselas para conseguir insumos”, agregó Chambi.

El paro busca presionar al Gobierno y a las autoridades competentes para que se garantice la entrega de insumos y combustible, asegurando así la producción y distribución del pan, alimento vital en los hogares bolivianos.

“Mañana y el jueves estaremos en paro, porque no podemos continuar en estas condiciones. La sociedad debe ser consciente de la gravedad de esta situación”, concluyó Chambi.

El sector hace un llamado a la urgente atención de las autoridades para evitar el desabastecimiento generalizado y proteger el derecho de los ciudadanos a acceder a este producto básico.

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