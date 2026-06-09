¿Desde cuándo habrán fichas digitales en más hospitales de Santa Cruz? Esto es lo que se sabe

La Gobernación de Santa Cruz proyecta expandir la plataforma de fichas digitales hacia los demás hospitales del departamento tras consolidar una evaluación positiva en su jornada de debut.

"Estamos satisfechos con la primera jornada del uso de este sistema, primero por el despliegue tecnológico", afirmó Rolando Schrupp, vocero de la Gobernación de Santa Cruz.

Esta expansión busca generar una integración horizontal entre todos los centros de tercer nivel y, eventualmente, una conexión vertical con las redes municipales de primer y segundo nivel. "Se está empezando con el primer hospital, en la siguiente semana se irá aplicando a los demás hospitales", anticipó el vocero sobre el cronograma de ampliación.

Guía paso a paso para la reserva digital

Para realizar la reserva, el usuario debe ingresar al portal web oficial https://sjdd.santacruz.gob.bo/ y seleccionar de forma directa la opción denominada “Reservar mi ficha”. Una vez dentro de esta sección, el sistema solicitará digitar el número de carnet de identidad para verificar el historial médico del interesado.

Imagen: sjdd.santacruz.gob.bo

Tras validar los datos personales, la plataforma desplegará las especialidades disponibles y asignará automáticamente el día junto al horario programado para la consulta. El paciente debe finalizar el proceso confirmando la reserva y asegurarse de asistir al establecimiento con al menos 30 minutos de anticipación.

Imagen: sjdd.santacruz.gob.bo

Apoyo ciudadano y herramientas de aprendizaje

Para garantizar el éxito de la ampliación, se tiene previsto desplegar personal de asistencia y videos tutoriales interactivos orientados a reducir el impacto de la brecha digital en la población.

"Se irá a colocar personal que pueda asistir a las personas que no gocen de esta tecnología o de este conocimiento tecnológico", explicó Schrupp.

El vocero gubernamental también enfatizó que, por su parte, la municipalidad debe resolver las atenciones básicas y derivar los casos de mayor complejidad. "La Gobernación asume una rectoría del sistema de salud y no una invasión en otras competencias", concluyó el funcionario departamental.

Requisitos vigentes para los usuarios

Esta modalidad tecnológica se encuentra habilitada de forma exclusiva para aquellos pacientes recurrentes que ya cuentan con una historia clínica registrada en el sistema del hospital. Las personas que requieran una consulta por primera vez deberán acudir obligatoriamente a las ventanillas físicas del establecimiento para realizar su registro inicial.

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