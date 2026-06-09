Cabildo en Sucre exige desbloqueos y ratifica defensa de la democracia

En el cabildo de Sucre, el departamento de Chuquisaca reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia y el respeto a la Constitución Política del Estado, al tiempo que rechazó de manera contundente los bloqueos que afectan la circulación y el abastecimiento de productos en la región. La autoridad cívica informó que son 40 días de medidas de presión en el país que han provocado afectaciones directas a la población y a la economía local.

Según el representante del comité cívico, Cliver Pérez, todas las instituciones llamadas a controlar el orden deben actuar de manera inmediata para garantizar la transitabilidad, el abastecimiento de alimentos y el cumplimiento de las funciones legales de cada institución.

Acción popular

En ese contexto, se anunció que mañana se presentará una acción popular para exigir que cada autoridad cumpla sus responsabilidades en el marco de la ley.

El cabildo de Sucre determinó que la solución al conflicto puede darse a través del diálogo, si bien no se descarta la opción de declarar un estado de excepción, medida que también fue avalada durante la asamblea ciudadana. Además, se solicitó a las autoridades nacionales cumplir con la orden de aprehensión pendiente contra Evo Morales, que permanece sin ejecución desde hace más de tres meses.

Garantizar abastecimiento

Asimismo, se reafirmó el mandato del comité cívico de exigir que el Gobierno garantice la seguridad, abastecimiento y el cumplimiento de las leyes para restablecer la normalidad en la región.

El llamado final del cabildo y de las instituciones locales es a restaurar la circulación, permitir el abastecimiento y proteger los derechos de los ciudadanos, mientras se buscan soluciones definitivas a la crisis social que se prolonga en Bolivia.

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