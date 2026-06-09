Choferes denuncian que fueron amenazados con dinamita en Desaguadero

En la zona de Desaguadero, choferes denunciaron haber recibido amenazas con dinamita por parte de presuntos bloqueadores que mantienen retenidos al menos 40 camiones. La situación ha generado temor entre los viajeros, incluyendo mujeres y niños que viajaban como pasajeros, mientras los transportistas piden el envío urgente de refuerzos policiales.

Impiden paso

Según los conductores, los movilizados impiden cualquier intento de desbloqueo o avance, lo que mantiene la vía paralizada y agrava la falta de alimentos, agua y combustible. La prolongada permanencia en la carretera comienza a generar problemas graves, aumentando la preocupación por la seguridad y la integridad de los transportistas y los pasajeros.

Seguridad en la vía

La Federación de Transportistas de La Paz solicitó al gobierno que garantice la seguridad en esta ruta estratégica, que conecta la sede de Gobierno con el sur del país y es vital para el comercio y la circulación de productos de primera necesidad.

Hoy 9 de junio se cumplen 40 días de bloqueos en las carreteras principales del departamento de La Paz, donde se ha generado pérdidas económicas irremediables.

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