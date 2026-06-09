Dictan libertad pura y simple a ocho dirigentes de la COB detenidos en El Alto

Ocho dirigentes sindicales que fueron aprehendidos el pasado fin de semana en El Alto recuperaron su libertad pura y simple, luego de que la Fiscalía determinara que no existían elementos suficientes para sustentar una imputación en su contra.

“Han sido ocho dirigentes que han sido liberados… no ha habido ningún tipo de elemento para que conduzca a una imputación”, afirmó Miguel Chávez, abogado defensor de los dirigentes, precisando que las investigaciones continuarán.

Seis de los liberados pertenecen a la Central Obrera Boliviana (COB) y los otros dos a la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari. La detención se produjo bajo acusaciones de terrorismo, según los antecedentes del caso.

Por su parte, la COB denunció irregularidades durante el operativo. En un comunicado, la organización señaló que se utilizaron gases lacrimógenos dentro de un vehículo, lo que habría vulnerado los derechos de los detenidos.

40 días de bloqueos

El caso se da en medio de 40 días de protestas en La Paz y El Alto, con más de 80 puntos de bloqueo que afectan el traslado de alimentos, medicamentos y combustible, generando desabastecimiento en la ciudad. Hasta el momento, se reporta que más de una decena de personas han fallecido en circunstancias vinculadas a la imposibilidad de acceder a atención médica oportuna debido a las restricciones en las vías.

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