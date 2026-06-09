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¿Se quedan el frío y la lluvia en Santa Cruz? Esto dice el pronóstico del clima

Conozca el comportamiento del cielo que definirá las actividades urbanas durante las siguientes jornadas.

Ximena Rodriguez

09/06/2026 19:00

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Foto: Ximena Rodríguez | Red Uno.
Santa Cruz

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La gran interrogante que circula entre los ciudadanos es si se quedan las lluvias en Santa Cruz de la Sierra para los próximos días o si habrá una tregua. Los últimas predicciones meteorológicas sugieren que las precipitaciones mantendrán un rol protagónico, obligando a la población a no guardar los paraguas de manera definitiva.

El comportamiento a mitad de semana

Para la jornada de este miércoles, se anticipa una mañana fresca con una máxima de 21°C y una mínima de 18°C. Sin embargo, el ambiente registrará un leve ascenso por la tarde al alcanzar los 25°C, antes de cerrar la noche con una temperatura templada de 23°C.

El jueves consolidará la tendencia inestable mediante la persistencia de lluvias y ráfagas provenientes del sureste a 15 km/h. Durante este día y el viernes, el termómetro se estancará en una máxima de 23°C, aunque para el cierre de la semana laboral los vientos rotarán hacia el noroeste.

Proyecciones para el fin de semana

El inicio del descanso semanal mantendrá condiciones complejas debido a un cielo que permanecerá mayormente nublado sobre la capital. El sábado registrará una máxima de 25°C y vientos del noroeste que alcanzarán los 22 km/h, perfilando un escenario de notable humedad ambiental.

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