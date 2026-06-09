¿Se quedan el frío y la lluvia en Santa Cruz? Esto dice el pronóstico del clima

La gran interrogante que circula entre los ciudadanos es si se quedan las lluvias en Santa Cruz de la Sierra para los próximos días o si habrá una tregua. Los últimas predicciones meteorológicas sugieren que las precipitaciones mantendrán un rol protagónico, obligando a la población a no guardar los paraguas de manera definitiva.

El comportamiento a mitad de semana

Para la jornada de este miércoles, se anticipa una mañana fresca con una máxima de 21°C y una mínima de 18°C. Sin embargo, el ambiente registrará un leve ascenso por la tarde al alcanzar los 25°C, antes de cerrar la noche con una temperatura templada de 23°C.

El jueves consolidará la tendencia inestable mediante la persistencia de lluvias y ráfagas provenientes del sureste a 15 km/h. Durante este día y el viernes, el termómetro se estancará en una máxima de 23°C, aunque para el cierre de la semana laboral los vientos rotarán hacia el noroeste.

Proyecciones para el fin de semana

El inicio del descanso semanal mantendrá condiciones complejas debido a un cielo que permanecerá mayormente nublado sobre la capital. El sábado registrará una máxima de 25°C y vientos del noroeste que alcanzarán los 22 km/h, perfilando un escenario de notable humedad ambiental.

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