El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Secretaría Municipal de Ciudad Cultural, Turismo de Altura y Economía Naranja, anunció la reprogramación de la “Larga Noche de Museos” debido a la incertidumbre generada por la situación social y política en el país.

Fecha de evaluación

El evento se realizará ahora el 30 de junio de 2026, fecha en la que se evaluarán las condiciones existentes para definir su realización definitiva.

Durante reuniones de trabajo realizadas entre el 3 y 6 de junio con artistas, gestores, colectivos, centros e instituciones culturales, se acordó también implementar de manera gradual 23 circuitos culturales que se desarrollarán los fines de semana, con el objetivo de mantener activa la oferta artística y cultural de la ciudad mientras se define la nueva fecha del evento principal.

Agradeció a la ciudadanía

La Secretaría Municipal agradeció la comprensión de la ciudadanía paceña ante estos ajustes, los cuales responden a razones de fuerza mayor, y destacó que esta planificación busca garantizar la participación segura y organizada de todos los actores involucrados, manteniendo el compromiso de fomentar la cultura y el acceso a espacios artísticos en la ciudad.

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