Jefa de Misión en la Embajada de EEUU en La Paz culmina sus funciones y anuncia transición inmediata

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia sufrirá una modificación importante en su estructura diplomática durante los próximos días. A través de sus canales oficiales, la delegación norteamericana comunicó que "luego de casi tres años de excelente servicio como Jefa de Misión en la Embajada de Estados Unidos en La Paz, la diplomática de carrera Debra Hevia se despide de Bolivia".

La funcionaria prepara su retorno a Washington D.C., cerrando así un ciclo clave para la representación de su país en territorio nacional. Esta partida marca el cierre de una gestión enfocada en mantener los lazos operativos y diplomáticos entre ambas naciones.

Desde la misma delegación diplomática enfatizaron que "el trabajo de la Embajada de Estados Unidos continuará sin interrupciones".

Para asegurar esta transición fluida, confirmaron que el funcionario "Erik Martini asumirá el cargo de inmediato tras la partida de la Jefa de Misión Hevia". Con este relevo automático, la potencia norteamericana busca dar certidumbre y mantener la estabilidad de su agenda en Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play