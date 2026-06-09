Llegan campesinos de Potosí a El Alto; alertan sobre posibles movilizaciones violentas

Cientos de campesinos del norte de Potosí llegaron en las últimas horas a la ciudad de El Alto, transportados en buses desde La Pacha, con el objetivo de sumarse a las protestas en la capital. Según reportes y videos difundidos en redes sociales, durante su recorrido hacia el sector de Senkata algunos participantes habrían portado dinamita, lo que ha generado preocupación por posibles actos de violencia.

Policía Boliviana

La policía de El Alto llamó a que las movilizaciones sean pacíficas, advirtiendo que cualquier acto violento será atendido conforme a la ley. Las autoridades se mantienen alerta ante cualquier incidente que pueda derivar en desmanes o daños a la propiedad pública y privada.

Parlamentarios potosinos, como Lissa Claros de la Alianza Libre, hicieron un llamado a los movilizados para que no se dejen manipular por fines políticos, advirtiendo que algunos sectores buscan utilizar a los campesinos como “carne de cañón” en conflictos que no buscan resolver sus necesidades.

“No se dejen manejar ni amenazar. Hay intereses políticos detrás que solo buscan desestabilizar, no proteger la vida de los más pobres”, señaló Claros.

Financiamiento a los bloqueos

La diputada oficialista Catherine Pinto aseguró que grupos vinculados al expresidente Evo Morales estarían invirtiendo recursos económicos importantes para reforzar las movilizaciones con personas más radicalizadas. Se estima que se han movilizado sumas significativas de dinero para financiar la logística de los bloqueos y la presencia de efectivos en distintos puntos.

“Es evidente que se han destinado recursos económicos para mantener estos bloqueos, y en varios puntos se ha decomisado efectivo que estaría financiando la movilización”, agregó Pinto.

La situación mantiene tensa la circulación en El Alto y La Paz, mientras autoridades y parlamentarios insisten en la necesidad de que las protestas se conduzcan de manera pacífica y dentro del marco de la ley.

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