Tensión en Cochabamba: Grupo reducido consolida bloqueo en la ruta a Santiváñez desde los cerros y deja incomunicada a la zona industrial

Tras una jornada marcada por intentos de desbloqueo y la apertura de nuevos frentes de protesta en el departamento, la ruta que conecta la ciudad de Cochabamba con el municipio de Santiváñez se encuentra completamente intransitable al cierre de este martes. Un grupo radical de manifestantes logró consolidar la medida de presión, dejando incomunicada a una de las zonas industriales más importantes de la región.

A pesar de que el bloqueo es sostenido por un contingente reducido de entre 15 y 20 personas, la radicalidad de sus acciones ha sido suficiente para paralizar el tráfico vehicular, generando una profunda preocupación en transportistas y trabajadores que dependen diariamente de esta vía estratégica.

Emboscadas desde las alturas y cierre de rutas alternas

De acuerdo con los reportes de la jornada, los movilizados implementaron una estrategia táctica al apostarse en las partes altas de los cerros que flanquean la carretera. Desde allí, atacaron a los contingentes de la Policía Boliviana lanzando una lluvia de piedras y rocas de gran tamaño, logrando replegar a los efectivos y asegurar el control de la zona.

Para garantizar el éxito de la protesta, los manifestantes no solo obstruyeron la vía principal, sino que también cerraron con éxito todas las rutas alternas, cortando cualquier posibilidad de desvío para los conductores.

Trampas viales y oscuridad total en el tramo a Villa Israel

Pasando el sector de Villa Israel, en el límite intermunicipal, el panorama se tornó altamente peligroso al caer la noche. La ruta carece por completo de alumbrado público, lo que obliga a los transportistas a avanzar en penumbras y a depender exclusivamente de los faros de sus vehículos para esquivar los obstáculos.

Quienes se aventuran por el tramo denuncian una serie de riesgos en la plataforma asfáltica:

Promontorios de tierra y rocas: Grandes piedras lanzadas desde los cerros obligan a los conductores a frenar bruscamente y realizar maniobras peligrosas.

Vidrio molido: Los manifestantes han esparcido una gran cantidad de vidrios rotos sobre el piso para pinchar las llantas de los motorizados que intenten avanzar.

Ataques intermitentes: Grupos de jóvenes continúan bajando de las serranías para arrojar más escombros a la carretera a medida que se aproximan a Villa Israel.

Debido a que los movilizados se mantienen ocultos en la oscuridad de los cerros, es imposible cuantificar el número exacto de puntos de bloqueo parciales y totales a esta hora de la noche. Sin embargo, se conoce de manera extraoficial que en las próximas horas sectores afectados y fuerzas del orden estarían organizando un operativo de desbloqueo para restablecer el libre tránsito.

Mira la programación en Red Uno Play