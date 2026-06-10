Alerta epidemiológica en Cochabamba: Casos de herpangina van en aumento y afectan a 23 colegios

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) alertó sobre el notable incremento de casos de herpangina en el departamento. En lo que va de la gestión, Cochabamba ya registra un total acumulado de 116 casos positivos, de los cuales entre 42 y 45 corresponden únicamente a la última semana epidemiológica. Todos los afectados reportados son menores de edad.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, explicó que el diagnóstico de esta enfermedad se realiza de manera estrictamente clínica. "No hay una prueba de laboratorio en Bolivia, y tampoco en otros lugares se realiza de forma rutinaria", señaló la autoridad, instando a los padres a estar atentos a la sintomatología.

Preocupación en el sector educativo

Lo que ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias es que los contagios de la última semana se encuentran dispersos en 23 unidades educativas de la región. Ante esta situación, las respuestas de los directores de los planteles escolares han sido diversas y, en algunos casos, descoordinadas.

Hasta el momento, solo una unidad educativa optó por aplicar la modalidad virtual, suspendiendo las actividades presenciales específicamente en el curso donde se detectó el brote para frenar el avance del virus.

"Algunas unidades con un caso han suspendido actividades educativas, mientras que otras, teniendo 10 o 20 casos, no lo han hecho. Por eso es vital la coordinación entre el centro de salud de la zona y la unidad educativa; así determinaremos el manejo adecuado", advirtió Castillo.

Una enfermedad en cadena y autolimitante

La herpangina es una infección viral común en la niñez que se caracteriza por la aparición de llagas y úlceras dolorosas dentro de la boca, acompañadas de fiebre de inicio abrupto.

El epidemiólogo remarcó que el virus no afecta a todos los estudiantes de golpe, sino que el contagio se produce de forma escalonada.

Duración: Es una enfermedad autolimitante que dura entre 7 y 10 días como periodo máximo.

Transmisión: Al ser un contagio "en cadena", el aislamiento oportuno del primer caso es crucial.

Estrategia: El SEDES reitera la recomendación de reportar inmediatamente cualquier sospecha al establecimiento de salud más cercano para coordinar la estrategia de contención y evitar suspensiones innecesarias o cierres tardíos.

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