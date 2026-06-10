Fin a 22 días de perjuicio: Policía despeja el puente Huayllani y habilita plenamente la ruta a Sacaba

Luego de más de tres semanas de intransitabilidad, la avenida Villazón fue habilitada por completo al tráfico vehicular tras el desbloqueo del puente Huayllani, uno de los puntos de protesta más antiguos y neurálgicos que conectaba a la ciudad de Cochabamba con el municipio de Sacaba.

La intervención policial se consolidó de manera pacífica durante la tarde de este martes, marcando el fin de 22 días consecutivos de un cerco que afectó las actividades cotidianas de miles de ciudadanos, transportistas y comerciantes.

Sin resistencia ni agentes químicos

A diferencia de las jornadas violentas registradas en otras zonas del departamento, el desalojo en Huayllani se caracterizó por la total ausencia de confrontación. Según los reportes del lugar, la medida de presión se había debilitado drásticamente en las últimas horas, al punto de quedar custodiada por menos de 10 personas.

Al percatarse del arribo de los contingentes policiales, el reducido grupo de manifestantes optó por abandonar el sector de manera voluntaria, lo que permitió a los uniformados tomar el control del puente sin la necesidad de utilizar gases lacrimógenos ni recurrir a la fuerza.

Vía expedita pero rodeada de escombros

De inmediato, los efectivos policiales procedieron a retirar manualmente los objetos fijos que impedían la libre circulación. En ambas rutas de la avenida se levantaron promontorios de tierra y piedras de gran tamaño, llantas usadas y troncos que bloqueaban los carriles, además de restos de escombros acumulados durante los 22 días de protesta.

Aunque el tránsito vehicular ya es completamente fluido y normal en todo el tramo hasta llegar al municipio de Sacaba, las huellas del largo bloqueo aún son visibles. Los promontorios y neumáticos retirados por la policía fueron apilados provisionalmente a los costados de las vías, por lo que los conductores exigen la pronta intervención de maquinaria pesada y personal de limpieza municipal para retirar los desechos por completo.

Al caer la noche de este martes, el panorama en el puente Huayllani es de total tranquilidad. No se registra presencia de grupos movilizados ni resguardo policial estacionario, consolidándose la libre transitabilidad en este importante conector intermunicipal.

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