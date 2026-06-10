Bloqueo en San Julián cumple 27 días; sin cuartos intermedios recientes y con camiones varados

La extrema medida de presión que mantiene bloqueada la carretera que conecta a Santa Cruz con el Beni, afectando también las rutas internas hacia la zona chiquitana, cumplió 27 días de conflicto ininterrumpido. Durante la presente jornada, los manifestantes del municipio de San Julián descartaron otorgar cualquier tipo de cuarto intermedio, radicalizando el aislamiento del oriente boliviano.

Colapso del transporte en las rutas

Largas hileras de camiones de alto tonelaje y vehículos particulares permanecen varadas en la carretera desde el pasado sábado, jornada en la que se registró el único paso vehicular forzado tras la intervención del orden. En aquella oportunidad, el flujo vehicular apenas logró reactivarse por un espacio de 20 minutos antes de que la vía fuera cerrada de forma definitiva y masificada por nuevos sectores comunales.

Hasta el momento se desconoce de manera oficial si el Comando Departamental de la Policía Boliviana emitirá una nueva orden de intervención para despejar los tramos estratégicos tomados por los civiles. La tensión en la región se mantiene elevada tras el repliegue táctico del fin de semana, donde los uniformados se retiraron bajo fuego cruzado mientras la UTOP cubría la retirada.

Alcaldes vecinos buscan mediar en el conflicto

Ante el perjuicio económico e institucional, las autoridades edilicias de los municipios vecinos de Cuatro Cañadas y Pailón iniciaron gestiones autónomas para intentar mediar entre las partes en conflicto. El objetivo principal de este acercamiento es consolidar una mesa de diálogo que viabilice el levantamiento pacífico de los puntos de protesta antes de que se registren nuevas refriegas.

La dirigencia de San Julián ratificó que no suspenderá las movilizaciones hasta que el pliego petitorio regional sea atendido favorablemente por las autoridades competentes. Esta determinación se produce en un escenario adverso marcado por la difusión de videos que muestran a civiles armados en motocicletas y el reporte médico de policías que terminaron hospitalizados en la capital con heridas de proyectil.

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