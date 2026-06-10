¿Reducirán las filas? Trabajadores en salud piden socializar las fichas digitales

La implementación de las fichas digitales impulsada por la Gobernación de Santa Cruz genera expectativas entre los trabajadores en salud, quienes consideran que la medida puede contribuir a reducir las largas filas en los hospitales, aunque advierten que aún existen desafíos estructurales que deben ser atendidos.

Desde el Hospital San Juan de Dios señalaron que la nueva modalidad debe ser ampliamente socializada para que la población conozca su funcionamiento, especialmente entre las personas que no están familiarizadas con las herramientas digitales.

“Hay que socializar evidentemente para que la población también sepa el manejo. Hay mucha gente que todavía no maneja el tema digital, entonces hay que socializar un poco más”, manifestó un representante del sector.

Asimismo, advirtieron que las filas no desaparecerán de manera inmediata, debido a que muchas personas recién se están enterando del nuevo sistema y continuarán acudiendo presencialmente para obtener atención médica.

Además de la modernización del sistema de asignación de consultas, el sector insiste en la necesidad de atender otros problemas que afectan al principal centro hospitalario del departamento, como la falta de recursos humanos, servicios cerrados, equipos fuera de funcionamiento y limitaciones de infraestructura.

“La infraestructura ya es pequeña para una población de más de cuatro millones de habitantes en Santa Cruz”, remarcó.

Durante esta jornada, se volvieron a registrar filas en el Hospital San Juan de Dios, aunque las autoridades y trabajadores esperan que la implementación gradual de las fichas digitales permita disminuir la afluencia de personas en los próximos días.

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