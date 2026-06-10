El Gran Poder 2026 se reprograma sin fecha definida

Organizadores aseguran que la festividad no se suspende, sino que se pospone mientras se busca pacificación del país y se garantiza la participación de músicos, danzantes y artesanos.

El comité organizador del Gran Poder 2026 anunció la reprogramación de la festividad, debido a los bloqueos que afectan la libre circulación en La Paz y la llegada de músicos y componentes de fraternidades provenientes de otros departamentos como Oruro, Potosí y Sucre.

“Muchas fraternidades han expresado que los bloqueos perjudican la llegada de sus bandas y componentes. Por ello hemos determinado reprogramar la festividad, sin suspenderla”, señaló su representante

Próxima asamblea

Los actos religiosos, incluyendo la preentrada y la entrada, se realizaron con normalidad, cumpliendo la misa del preste mayor y la procesión correspondiente. Sin embargo, los organizadores remarcaron que la programación de la festividad completa se definirá en una próxima asamblea dentro de 10 días, considerando el desarrollo de la pacificación y la situación en la ciudad.

“No estamos suspendiendo la festividad; solo estamos cambiando la fecha. Todos los artesanos, vivanderos, fotógrafos y músicos mantendrán sus contratos y participarán como estaba previsto”, enfatizó la autoridad.

Perjuicios económicos

La reprogramación busca minimizar perjuicios económicos y logísticos, asegurando que la actividad cultural, que genera alrededor de 80 millones de dólares y moviliza a más de 95.000 danzantes y 32.000 músicos, se desarrolle con normalidad y cumpla con todas las características tradicionales del evento.

“Queremos garantizar la participación segura de todos los actores y que el Gran Poder se lleve a cabo con toda su magnitud, respetando la devoción y los contratos de las bandas y orquestas”, concluyeron los organizadores.

El anuncio deja en claro que la festividad del Señor Jesús del Gran Poder no se suspende, solo se pospone hasta que se logre una condición de pacificación y seguridad, permitiendo que todas las comunidades y componentes participen plenamente en la celebración.

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