Pasantes y fundadores convocados para definir futuro del Gran Poder

El directorio de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder, en cumplimiento de lo dispuesto en la Asamblea General de Emergencia del 15 de mayo de 2026,y el contexto de conflictos que vive la ciudad de La Paz y El Alto convocó a todos los pasantes, fundadores, directores y delegados de las fraternidades a participar en la continuación de la asamblea de emergencia.

¿Cuándo?

La reunión se llevará a cabo este martes 19 de mayo de 2026 a las 18:30 horas en el Salón de Reuniones del Centro Cultural Gran Poder.

El único punto de la agenda será la evaluación a la realización de la festividad de la gestión 2026, que se tiene prevista para el sábado 30 de mayo, fecha que puede ser modificada por el contexto que vive la sede de gobierno.

La convocatoria enfatiza la necesidad de la presencia de todos los directivos y representantes de las fraternidades para garantizar que se tomen decisiones adecuadas sobre la realización de las festividades del Gran Poder en 2026.

El directorio recuerda que la actividad se realiza en cumplimiento de los acuerdos establecidos en la Asamblea General de Emergencia, y busca coordinar la planificación y asegurar la continuidad de la tradición cultural de la ciudad de La Paz.

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