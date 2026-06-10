Cochabamba estrena clínica veterinaria municipal en Zoonosis con consultas desde los Bs 8

A partir de este martes, las mascotas del municipio cuentan con un nuevo espacio de atención médica a costo social. La Unidad de Zoonosis, ubicada en la zona de La Chimba, puso en funcionamiento la primera clínica veterinaria municipal de Cochabamba, un centro equipado con los implementos básicos para atender emergencias y consultas generales de perros y gatos.

La principal característica de este nuevo espacio es su accesibilidad económica, diseñado para que las familias puedan garantizar la salud de sus animales de compañía sin afectar gravemente su economía.

Precios accesibles y Seguro Único de Mascotas

El centro de salud animal funcionará bajo una modalidad de costos regulados. La consulta médica general tendrá un precio fijo de tan solo Bs 6, y los tratamientos posteriores variarán de acuerdo con la complejidad del paciente.

Para acceder al catálogo completo de prestaciones, los propietarios deberán registrar a sus animales en un sistema municipal:

Seguro Único de Mascotas: El registro oficial tiene un costo de Bs 22 .

Servicios disponibles: Al consolidar la inscripción, los usuarios tendrán acceso a más de 67 servicios médicos diferentes.

Rango de tarifas: Dependiendo del diagnóstico, los costos de los tratamientos oscilarán entre los Bs 8 y los Bs 300 para abordar afecciones leves, graves y muy graves.

"Van a tener las mascotitas el Seguro Único de Mascotas, que va a ser el registro que van a realizar. Optando por ese registro van a poder acceder a múltiples servicios... como una clínica privada, pero extrapolada al servicio público a costo social", destacó el director de Zoonosis, Diego Prudencio.

Consultorios privados, vacunas y sistema de derivación

La infraestructura de la clínica cuenta con consultorios privados para una atención personalizada por parte de los veterinarios de turno, además de un área específica destinada exclusivamente a la inmunización y vacunación de los peludos.

En caso de que una mascota ingrese con un cuadro clínico de alta complejidad que requiera exámenes complementarios especializados, el centro aplicará un protocolo de derivación externa.

La veterinaria de la clínica, Juliana Jaldin, explicó que actualmente trabajan en alianza con centros privados que disponen de equipos de diagnóstico por imagen y laboratorio. "Traen a la mascota acá, se hace la evaluación y, si lo necesita, se realiza la derivación al lugar donde corresponde o se le da opciones al dueño para que elija", puntualizó.

Las autoridades municipales adelantaron que este es el primer paso de un proyecto a largo plazo, ya que se prevé ampliar la infraestructura y adquirir equipamiento propio de alta tecnología para ofrecer una gama de servicios aún más completa en el futuro cercano.

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