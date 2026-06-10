Un camión que transportaba huevos desde Cochabamba hacia la ciudad de La Paz sufrió un vuelco en el sector de Yacanku, mientras circulaba por una ruta alterna habilitada ante los bloqueos que persisten en distintas carreteras del país.

El vehículo llevaba una importante carga de huevos destinada al abastecimiento de los mercados paceños; sin embargo, el accidente provocó daños considerables en la mercadería, generando pérdidas económicas para el transportista.

Buscaban rutas alternas

De acuerdo con los reportes preliminares, el camión utilizaba una vía alterna para sortear los puntos de bloqueo instalados en las rutas troncales que conectan el occidente con el resto del país.

Las imágenes del hecho muestran parte de la carga esparcida sobre el camino tras el vuelco del motorizado, en una zona caracterizada por condiciones complejas de transitabilidad.

El accidente ocurre en medio de las dificultades que enfrenta el transporte de alimentos hacia La Paz debido a los bloqueos, situación que ha generado problemas de abastecimiento y el incremento de precios de varios productos de la canasta familiar.

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