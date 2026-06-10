Cuarto intermedio en San Julián no reactiva la salida de buses en la Terminal

Las empresas de transporte interdepartamental mantienen una salida parcial desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz debido a la persistencia de los bloqueos en diferentes rutas del país.

Aunque el cuarto intermedio declarado en San Julián abrió una ventana temporal para la circulación, muchas operadoras decidieron no reanudar sus viajes por temor a daños en sus motorizados.

Algunas empresas optaron por utilizar rutas alternas para cumplir con ciertos itinerarios, especialmente hacia el departamento del Beni. Sin embargo, la mayoría de las oficinas permanecían cerradas durante la mañana.

Las salidas continúan habilitadas hacia el sur del país, principalmente con destino a Tarija y Yacuiba, además de algunas rutas hacia la Chiquitanía. En el caso de Trinidad, los viajes se realizan por desvíos, lo que ha provocado un incremento en el costo de los pasajes.

“Por el desvío se está dando en 180 bolivianos el pasaje a Trinidad. Ha subido un poco porque el recorrido genera más gastos”, explicó el trabajador de una empresa de transporte.

La incertidumbre por los bloqueos sigue afectando las operaciones en la terminal, donde varias compañías mantienen suspendidas sus salidas hasta contar con garantías de transitabilidad y seguridad para sus buses y pasajeros.

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