Conductor abandona su vehículo tras caer a un canal en el sexto anillo de la Radial 10

Un vehículo terminó dentro de un canal de drenaje en la zona del sexto anillo de la Radial 10, generando la atención de vecinos y transeúntes del sector.

De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron el hecho, el conductor presuntamente se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente. Además, en el interior y alrededor del vehículo se encontraron varias latas de bebidas alcohólicas, situación que será verificada por las autoridades competentes.

Según los relatos de los vecinos, tras la caída del motorizado al canal, varios motoqueros acudieron en auxilio del conductor y colaboraron para que pudiera salir del vehículo sin mayores complicaciones.

Posteriormente, el hombre abandonó el lugar a bordo de un vehículo particular, dejando el automóvil siniestrado dentro del canal.

Se aguarda un reporte oficial de las autoridades correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

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