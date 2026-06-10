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Heridos siguen internados tras choque en la vía Cotoca-Pailas; uno permanece en estado crítico

El personal médico brindó una actualización sobre la situación de los sobrevivientes del accidente registrado entre Cotoca y Pailas, que cobró tres vidas. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/06/2026 9:13

Agregar Reduno en
Conductor permanece crítico tras el accidente que cobró tres vidas
Santa Cruz, Bolivia

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Tres personas fallecieron y otras nueve resultaron heridas en un trágico accidente de tránsito registrado en la ruta entre Puerto Pailas y Cotoca, en el departamento de Santa Cruz. Los heridos fueron trasladados a una clínica privada, donde permanecen internados bajo observación médica.

“Por el momento se encuentran internados en nuestra clínica nueve pacientes del accidente de tránsito. Algunos han tenido una evolución favorable, pero hay otros que todavía que su evolución es reservada”, señaló el médico Raúl Escobar.

De acuerdo con el reporte médico, tres de los pacientes son mujeres y los demás son varones. El caso más grave corresponde al conductor del micro involucrado en el hecho.

“El más grave es el conductor. Se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y está siendo atendido por especialistas”, explicó Escobar.

Familiares de varios de los heridos ya se acercaron al centro médico para acompañarlos durante su recuperación. Mientras tanto, el personal de salud continúa monitoreando la evolución de los pacientes afectados por el siniestro.

Las causas del accidente aún son investigadas por las autoridades competentes, mientras las impactantes imágenes del hecho reflejan la magnitud de la colisión que dejó daños materiales de consideración y enlutó a tres familias.

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