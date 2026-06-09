Caso maletas: Pese a beneficiarse con detención domiciliaria por el caso de legitimación, Laura Rojas continuará en la cárcel

La exdiputada Laura Rojas obtuvo el arresto domiciliario este martes tras vencerse el plazo de su detención preventiva en el proceso por presunta legitimación de ganancias ilícitas, una investigación derivada del denominado 'caso maletas'. Lo llamativo de la audiencia virtual fue que el Ministerio Público supuestamente omitió presentar la solicitud de ampliación de la medida y tampoco apeló al fallo de la jueza.

La autoridad judicial determinó que la exlegisladora pueda defenderse en libertad al haber cumplido el tiempo formal de reclusión originalmente dictado. Sin embargo, este beneficio procesal no altera por completo su condición de reclusión actual debido a los compromisos legales previos.

Permanencia en la cárcel

A pesar de haber ganado esta flexibilización cautelar en el segundo caso penal que enfrenta, Rojas no podrá abandonar el recinto penitenciario en el corto plazo. Las autoridades judiciales confirmaron que la exautoridad permanecerá recluida tras las rejas debido a la vigencia de la detención preventiva que pesa en su contra por el primer proceso.

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