“Un celular los delató”: Desarticulan banda de ladrones de autopartes en Quillacollo

En un operativo estratégico, la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) logró desarticular una peligrosa organización criminal dedicada al robo de autopartes en el municipio de Quillacollo. La captura de los antisociales permitió la recuperación de una gran cantidad de piezas robadas, principalmente paliers y rodamientos.

El subdirector departamental de Diprove, Eduardo Moscoso, informó que el operativo se inició durante un patrullaje de rutina en la zona, donde se identificó un vehículo sospechoso que coincidía con las descripciones proporcionadas por testigos de robos recientes.

Las pistas: Antecedentes y un vehículo "delator"

Al interceptar el motorizado, los efectivos policiales aprehendieron al conductor, quien ya contaba con antecedentes penales. Sin embargo, hubo un detalle físico en el vehículo que levantó las alarmas de los investigadores.

"El vehículo se encontraba lleno de grasa, es decir, que hubiese trasladado algún tipo de material", detalló el jefe policial, vinculando el estado del auto con el transporte de autopartes pesadas.

Un teléfono celular que no paraba de sonar

El quiebre definitivo del caso se dio gracias al teléfono móvil del primer detenido. Mientras se encontraba bajo custodia, el celular no dejaba de recibir llamadas, mensajes de texto y audios. Sus cómplices, ignorando por completo que el conductor ya había sido capturado, continuaban coordinando en tiempo real la ejecución de nuevos robos.

Ante la evidencia y la intervención policial, el sospechoso terminó admitiendo su participación en el robo de palieres y delató al resto de la organización. Esto permitió a Diprove identificar y capturar a otras cinco personas implicadas.

El botín recuperado y el "modus operandi"

Gracias a la confesión y las investigaciones posteriores, la Policía allanó varios domicilios y ambientes privados, logrando recuperar un importante botín que estaba listo para ser comercializado en el mercado negro: 15 paliers (ejes de transmisión) y una gran cantidad de rodamientos.

Moscoso señaló que, en lo que va del año, ya se tenían registradas ocho denuncias formales por el robo específico de paliers, cuyas características coinciden con los objetos recuperados.

El rol del "veterano" de la banda

De los integrantes de la banda criminal, casi todos contaban con un amplio prontuario policial, a excepción de uno de ellos, cuya función era clave para el éxito de los robos.

"Los cinco cuentan con antecedentes, uno de ellos no; es una persona de 63 años que, sin embargo, se ocupaba en estos casos de permanecer en lugares donde ubicaban un camión", explicó Moscoso, señalando que el adulto mayor actuaba como vigilante o "campana" mientras los demás desmantelaban los vehículos pesados.

Tanto los cinco aprehendidos como la totalidad de las autopartes recuperadas fueron trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente procesamiento. Las autoridades instaron a las víctimas de estos robos a pasar por las oficinas de Diprove para reconocer sus pertenencias.

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