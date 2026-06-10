Quinto feminicidio en Cochabamba: Envían a El Abra al presunto asesino de Máxima Álvarez

Las autoridades judiciales dictaron detención preventiva por tiempo indefinido para el acusado del brutal asesinato de Máxima Álvarez, una joven de 27 años que se convirtió en la quinta víctima de feminicidio registrada en el departamento en lo que va del año. El presunto autor fue enviado de manera inmediata al recinto penitenciario de máxima seguridad de El Abra.

El trágico hecho de sangre ocurrió el pasado domingo en horas de la noche en la zona de Pucarita Chica, ubicada al sur de la ciudad de Cochabamba. De acuerdo con los informes preliminares, la víctima fue atacada de forma violenta por su expareja, quien tras cometer el crimen se dio a la fuga.

Tras activarse los mecanismos de búsqueda y la alerta policial, los investigadores lograron rastrear el paradero del sospechoso. La mañana del lunes, un operativo policial permitió encontrar al sujeto oculto en las instalaciones de un alojamiento en el municipio de Vinto, procediendo a su aprehensión inmediata antes de que pudiera abandonar la región.

Durante la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público presentó los elementos de convicción suficientes que vinculan directamente a la expareja con la muerte de Máxima.

Resolución: Ante el evidente riesgo de fuga y la gravedad del delito, el juez de la causa determinó que el imputado sea recluido en el penal de El Abra bajo la medida de detención preventiva, mientras concluyen las investigaciones correspondientes y se dicta una sentencia definitiva.

La comunidad y los colectivos en defensa de los derechos de las mujeres exigen la máxima sanción de 30 años de prisión sin derecho a indulto para el responsable, en medio de una profunda consternación por la alarmante escalada de violencia de género en el departamento.

Mira la programación en Red Uno Play