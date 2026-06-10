Este es el reporte médico de los nueve heridos en el accidente Cotoca-Pailas

Tras un grave accidente de tránsito registrado hoy en la carretera Cotoca-Pailas se ha confirmado un saldo de tres personas fallecidas. Los equipos de emergencia auxiliaron rápidamente a nueve sobrevivientes, quienes fueron trasladados de urgencia debido a la gravedad de sus lesiones.

Monitoreo y urgencia médica

“Llegaron nueve pacientes del accidente de tránsito; tienen un TEC moderado a grave, el conductor del vehículo es el más afectado”, informó el médico de turno durante la tarde.

El especialista añadió que “también pedimos a los familiares de los pacientes que no tenemos ningún conocimiento, que vengan a la clínica para colaborar en lo que se necesite”.

Las evaluaciones iniciales confirmaron que los afectados presentan fracturas diversas, traumas abdominales cerrados y luxo fracturas complejas que requieren intervenciones inmediatas. Ante este escenario, el personal de salud agilizó los estudios de protocolo pertinentes con el fin de programar las cirugías de manera conjunta.

Intervenciones en quirófano

“Una de las pasajeras ya fue intervenida por el servicio de traumatología para hacerle una limpieza quirúrgica y ya está ingresando el segundo paciente para realizarle una reducción de una luxofractura de cadera”, detalló el galeno al actualizar el reporte nocturno.

Asimismo, explicó que al concluir dicho procedimiento se procederá con la operación del chofer, a quien se le realizará una fijación con tutores externos y una limpieza quirúrgica.

Respecto a la evolución del conductor, el médico a cargo señaló que “ahora él está estable, se le está haciendo una neuro motorización continua”. Finalmente, las autoridades del hospital aclararon que ningún paciente ha sido dado de alta y todos permanecen bajo estricta observación médica a la espera de cirugías programadas.

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