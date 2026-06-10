Operativos de desbloqueo en Cochabamba dejan múltiples personas aprehendidas en el río Khora y la Av. Petrolera

Una tensa jornada se vivió en el departamento tras la intervención de la Policía Boliviana para despejar los puntos de bloqueo instalados en el puente del río Khora (municipio de Vinto) y en la avenida Petrolera. Los operativos resultaron en la aprehensión de un numeroso grupo de personas que fueron trasladadas a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), desatando acusaciones cruzadas entre las fuerzas del orden y los representantes de los movilizados.

La versión policial: Hallazgo de dinamita y agresiones

Desde la institución del orden se justificó el uso de la fuerza argumentando que los manifestantes ejercieron una resistencia violenta para evitar que se restableciera el libre tránsito en las carreteras estratégicas de la región.

El director departamental de la Felcc, Coronel Rolando Vera, informó que los civiles intentaron amedrentar a las contingentes policiales utilizando objetos contundentes y material de alta peligrosidad.

"Ha habido intimidación al personal policial con uso de piedras, palos e incluso artefactos explosivos. Es por esta razón que se procede a la aprehensión de estas personas. Se ha podido verificar que evidentemente una de ellas portaba un cachorro de dinamita que se encontraba prácticamente preparado para ser usado y atentar contra la integridad física de los efectivos", declaró el jefe policial.

Defensa y sectores movilizados denuncian abusos

En la otra acera, los familiares, abogados defensores y líderes políticos que respaldan la medida de presión se congregaron a las afueras de las dependencias policiales para exigir la liberación de los detenidos, asegurando que los arrestos se ejecutaron de manera indiscriminada y con violencia.

El abogado de los acusados denunció públicamente que los efectivos policiales agredieron físicamente a los civiles antes de remitirlos a la carceleta:

Detenciones al azar: La defensa técnica afirmó que "no todos los aprehendidos son bloqueadores" y que entre los arrestados hay ciudadanos particulares que simplemente transitaban por el lugar en el momento del conflicto.

Denuncia de golpizas: Aseguraron que un grupo de uniformados arremetió a golpes contra los civiles de forma arbitraria.

A la protesta legal se sumó el exdiputado del Movimiento al Socialismo (MAS) de la línea evista, Héctor Arce, quien se trasladó hasta el recinto policial para expresar su apoyo a los detenidos de la región del Cono Sur y calificar la intervención como un "abuso de poder".

"Mis compañeros estaban sentados a unos 30 o 40 metros de la carretera; ni siquiera en una marcha, en ningún acto que haya contravenido las normas. Realmente esto es un exceso", protestó la exautoridad.

A la vez, un grupo de esposas y madres permanecía en las puertas de la Felcc a la espera de informes oficiales sobre la situación jurídica de sus allegados y solicitando autorización humanitaria para ingresarles alimentos.

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