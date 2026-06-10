Hallan más de 145 kilos de marihuana abandonados en lote baldío de la Doble Vía La Guardia

El Ministerio Público ha iniciado una investigación para identificar a los propietarios de más de 145 kilogramos de sustancias controladas descubiertos en la Doble Vía La Guardia. El hallazgo se produjo en la Urbanización Santa Cecilia, una zona en desarrollo con escasa densidad habitacional, donde la droga fue depositada en un lote baldío.

La alerta temprana de los residentes locales fue el factor desencadenante que permitió la movilización de los agentes de la Fiscalía hasta el lugar del hecho. Al respecto, el fiscal Roberto Ruiz informó: “El sábado al llamado de los vecinos, fuimos a verificar y recabar información que se está procesando para investigar el paradero de las personas que han ido a dejar esta marihuana”.

La hipótesis del origen

Las primeras investigaciones perfilan una ruta e intención clara por parte de las redes delictivas involucradas en el acopio de este cargamento.

“Tenemos una hipótesis, que esa marihuana ha sido traída desde los valles y al parecer en algún inmueble han tenido esta marihuana”, detalló el fiscal Ruiz sobre la procedencia de la sustancia.

De acuerdo a la Fiscalía, probablemente los sospechosos se vieron obligados a reactivar el traslado de la mercancía ilícita debido a complicaciones logísticas imprevistas con el material.

"Por el olor que despide la yerba es que se han deshecho, han ido a dejarla ahí para que seque y volver a recuperar lo que puedan. Pero el llamado de los vecinos ha sido que ha dado la voz de alarma”, concluyó la autoridad judicial.

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