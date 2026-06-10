Conductores aprovecharon el cuarto intermedio en San Julián para avanzar tras 28 días de bloqueo

Tras 28 días de bloqueo en el municipio de San Julián, los transportistas comenzaron a avanzar durante el cuarto intermedio de cuatro horas dispuesto por los sectores movilizados.

La medida permitió el paso temporal de cientos de vehículos pesados que permanecían varados desde hace semanas, aunque la incertidumbre persiste ante la posibilidad de que la vía vuelva a cerrarse.

Desde las primeras horas de la mañana, largas filas de camiones, cisternas y vehículos de carga comenzaron a desplazarse por la carretera. Entre ellos se encontraban transportistas que llevan combustible hacia el departamento del Beni y productores que intentan salvar mercadería afectada por la prolongada interrupción del tránsito.

Uno de los conductores que logró avanzar señaló que el tiempo habilitado podría no ser suficiente para que todos los vehículos crucen el punto de bloqueo.

“Nos ha dado un cuarto intermedio, pero estamos viendo qué difícil es que nos alcance la hora para poder pasar”, manifestó.

El chofer explicó que transporta verduras y expresó su preocupación por las pérdidas que enfrentan tanto los transportistas como los productores agrícolas de los valles cruceños.

Los conductores aseguran que los bloqueos han generado graves perjuicios económicos debido al retraso en las entregas, el deterioro de productos perecederos y la falta de combustible para continuar sus recorridos.

“Todo nos afecta. No solamente a los agricultores, también a los transportistas. Hay gente que lleva muchos días parada y algunos ya no tienen ni para comer”, afirmó el transportista.

Pese a la habilitación temporal de la ruta, los choferes temen que el conflicto continúe y vuelvan a quedar atrapados en la carretera una vez concluya el cuarto intermedio.

“Ojalá podamos avanzar algo. Lo que esperamos es que entren en diálogo y haya pacificación para no seguir sufriendo”, expresó.

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