Gobernador de Chuquisaca denuncia que bloqueos funcionan con "relevos" diarios

El gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, expresó su preocupación por la prolongación de los bloqueos que ya superan los 40 días y aseguró que las posiciones entre el Gobierno y los sectores movilizados se encuentran cada vez más distantes.

La autoridad departamental explicó que en los últimos días recorrió personalmente distintos puntos de bloqueo para gestionar corredores humanitarios y garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos, ambulancias y oxígeno a la ciudad de Sucre.

“Estoy muy preocupado porque siento que día que pasa es día en que las posiciones están más encontradas”, afirmó.

Ayllón destacó que, tras largas jornadas de diálogo con los movilizados, se logró habilitar el paso de ambulancias, medicamentos, cisternas de oxígeno y el ingreso de 65 camiones con productos de la canasta familiar hacia la capital chuquisaqueña.

Relevos comunitarios

Sin embargo, advirtió que los bloqueos continúan fortaleciéndose debido a un sistema de relevos comunitarios que permite mantener las medidas de presión de forma indefinida.

“¿Por qué no se cansan? Porque los relevos son diarios. Tres comunarios por comunidad se turnan un día a la semana y así nunca van a llegar a cansarse”, explicó.

La autoridad sostuvo que las demandas de los movilizados ya no están vinculadas a proyectos de desarrollo, caminos, agua potable o electrificación, sino que tienen un carácter eminentemente político.

“Ya no hablan de proyectos para sus comunidades. Lo han dicho claramente: su demanda es la renuncia del presidente”, señaló.

Salud sin transporte

Respecto a la situación sanitaria, Ayllón indicó que en Chuquisaca se mantiene el paso de ambulancias y pacientes, aunque reconoció la preocupación por las dificultades que enfrentan personas con enfermedades graves para trasladarse dentro y fuera del departamento.

Asimismo, lamentó que la conflictividad esté afectando la ejecución de obras departamentales debido a la imposibilidad de transportar materiales hacia distintas regiones.

Diálogo urgente

La autoridad pidió al Gobierno nacional agotar todos los mecanismos de diálogo para evitar una escalada del conflicto y alertó sobre el riesgo de enfrentamientos entre sectores de la población.

“Creo que el Gobierno tiene que definitivamente ajustarse los pantalones y tomar las acciones que correspondan”, manifestó.

También sugirió que las autoridades nacionales se trasladen hasta los puntos de conflicto para dialogar directamente con los sectores movilizados y buscar una salida pacífica a la crisis.

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