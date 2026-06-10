Más de $us 900 millones en pérdidas dejan los bloqueos al sector exportador

La prolongada crisis generada por los bloqueos de carreteras continúa golpeando a la economía nacional. El gerente de la Cámara de Exportadores, Martín Salces, informó que las pérdidas para el sector ya superan los 900 millones de dólares tras más de 40 días de conflicto.

“Nosotros estimamos que el sector exportador nacional ya supera los 900 millones de dólares en afectación y eso es algo que más allá de los números, hay temas humanos”, afirmó Salces al referirse a las consecuencias que la medida de presión está provocando en la actividad económica.

El representante señaló que los efectos de los bloqueos no solo se reflejan en las cifras económicas, sino también en el abastecimiento de productos y en la situación de numerosas empresas que enfrentan serias dificultades para continuar operando.

“Hay ciudades que no están consumiendo productos. Vemos que todo tiene un límite y esos límites se han superado ya holgadamente”, sostuvo.

Si bien reconoció que el diálogo pudo haber sido una alternativa para encontrar soluciones al conflicto, Salces consideró que la situación ha llegado a un punto en el que se requieren decisiones más contundentes por parte de las autoridades.

Advirtió además que existen empresas que han tenido que paralizar sus actividades debido a las pérdidas acumuladas. “Hay muchas pérdidas, pero de verdad hay empresas que están cerradas”, lamentó.

En ese contexto, el sector exportador pidió al Gobierno aplicar los mecanismos que contempla la Constitución para restablecer la libre circulación en las carreteras, incluso la posibilidad de recurrir a medidas excepcionales si se considera necesario.

“Nosotros entendemos que si es un mecanismo que está facultado el Gobierno para ejecutarlo y se han agotado todos los mecanismos, debe hacerse”, expresó Salces al ser consultado sobre la posibilidad de un estado de excepción.

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