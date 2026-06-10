El Alto: Canal en Cruce Viacha se convierte en foco de contaminación tras presencia de bloqueadores

Un canal ubicado en las inmediaciones del cruce a Viacha, cerca del aeropuerto internacional de El Alto, genera preocupación entre los vecinos debido a la acumulación de basura, escombros y aguas contaminadas que han convertido el lugar en un foco de insalubridad.

Durante un recorrido por la zona se evidenció la presencia de residuos sólidos, restos de construcción y desechos que son arrojados de manera constante al canal, agravando las condiciones ambientales del sector.

Los vecinos denunciaron además que algunos espacios se han convertido en sanitarios públicos improvisados, situación que provoca olores nauseabundos y afecta a quienes transitan o viven cerca del lugar.

“Hace falta una intervención urgente porque el olor es muy fuerte y cada día aparece más basura”, señalaron habitantes del sector.

Entre los residuos acumulados se observan pedazos de ladrillo, cemento, estuco y otros escombros de construcción que fueron depositados en el canal como si se tratara de un vertedero.

Embovedado para la zona

Los residentes indicaron que la falta de un sistema de embovedado facilita la acumulación de desechos y el estancamiento de aguas, generando un riesgo para la salud pública.

Aunque existen contenedores de basura en el área y se realizan tareas de recojo de residuos, los vecinos consideran que las medidas resultan insuficientes frente al constante depósito de desperdicios.

Ante esta situación, pidieron a las autoridades municipales ejecutar trabajos de limpieza, control y mejoramiento de la infraestructura para evitar que el canal continúe deteriorándose y afectando a la población del sector.

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