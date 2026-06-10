Pacientes con cáncer enfrentan dificultades para continuar sus tratamientos por los bloqueos

La Asociación de Voluntarios Contra el Cáncer advirtió que decenas de pacientes oncológicos se encuentran en una situación crítica debido a las dificultades para desplazarse entre departamentos y continuar con sus tratamientos médicos.

La presidenta de la organización, Ana Carola Torrez, explicó que muchos enfermos dependen de viajes permanentes hacia ciudades donde funcionan los centros especializados de atención, por lo que los bloqueos están poniendo en riesgo su salud y sus vidas.

“Tenemos niños que tienen que ir de Sucre a Santa Cruz, otros que tienen que venir de Cochabamba a La Paz e incluso pacientes de El Alto que tienen dificultades para llegar a los hospitales”, señaló.

Torrez indicó que la interrupción de estos traslados afecta directamente la continuidad de las quimioterapias y controles médicos, fundamentales para la recuperación de los pacientes.

Los padres no duermen

Según explicó, varias familias realizan esfuerzos extraordinarios para llegar a tiempo a las consultas. Algunos padres salen de sus hogares durante la madrugada para evitar los puntos de bloqueo y garantizar que sus hijos reciban atención.

“Los papás tienen que hacer sacrificios sobrehumanos para que los niños lleguen a los hospitales. Salen a las dos de la mañana para evitar los bloqueos y esperan horas hasta poder ingresar a los centros médicos”, afirmó.

La representante recordó que los pacientes con cáncer no pueden suspender sus tratamientos sin consecuencias graves.

Cinco niños necesitan tratamiento

La organización informó que actualmente existen al menos cinco casos de niños que no pueden llegar con normalidad a sus centros de atención debido a los conflictos en las carreteras, mientras crece la preocupación por la situación de pacientes provenientes de provincias y otros departamentos que dependen de hospitales de referencia para continuar sus tratamientos oncológicos.

Asimismo, alertó que detrás de cada paciente existe una familia que enfrenta gastos de transporte, alimentación y alojamiento, dificultades que se han agravado por la crisis de movilidad y el encarecimiento de productos básicos en varias regiones del país.

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