Diputados aprueban declaración que solicita habilitar corredores aéreos humanitarios

En su 128ª sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó una Declaración Camaral presentada por los integrantes de la Directiva y los jefes de bancada de las organizaciones políticas con representación legislativa, que será remitida al Órgano Ejecutivo con el fin de solicitar la habilitación de corredores aéreos humanitarios para el transporte de vituallas, medicamentos e insumos hospitalarios esenciales ante la continuidad del conflicto social en el país.

“Queda aprobada por unanimidad la declaración camaral. Remítase para conocimiento del Órgano Ejecutivo para fines consiguientes”, manifestó la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera.

El documento fue aprobado con modificaciones en tres de sus cinco artículos tras la intervención de varios diputados.

Disposiciones

Entre sus disposiciones, solicita la habilitación inmediata de corredores aéreos humanitarios para el transporte de medicamentos, oxígeno, insumos hospitalarios y alimentos esenciales hacia las regiones afectadas por los bloqueos de carreteras, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención médica y la protección de los derechos fundamentales a la salud y a la alimentación.

Asimismo, insta a las autoridades de aeronáutica civil y a las Fuerzas Armadas a coordinar de forma efectiva las operaciones aéreas necesarias para garantizar la seguridad, continuidad y eficiencia de estas acciones.

Plan de contingencia urgente

Por otro lado, recomienda la elaboración inmediata de un plan de contingencia interinstitucional que asegure la sostenibilidad de los corredores aéreos humanitarios y su activación oportuna en situaciones de emergencia sanitaria y crisis alimentaria.

Foto: Tras sesión, diputados solicitaron la elaboración de un plan de contingencia que coadyuve a la habilitación de corredores humanitarios para La Paz. Cámara de Diputados.

También se solicita al Órgano Ejecutivo la presentación de un informe detallado sobre las acciones adoptadas en relación con el suministro de medicamentos y alimentos esenciales, así como los resultados obtenidos, en un plazo máximo de 72 horas desde la recepción de la Declaración Camaral.

Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia

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