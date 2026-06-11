Alcaldía La Paz restablece la recolección de basura

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz anunció a través de un comunicado que, luego de una ardua reunión de coordinación y diálogo convocada por el alcalde César Dockweiler con representantes de la empresa La Paz Limpia, se acordó la reanudación inmediata del servicio de recolección de residuos sólidos en la ciudad.

Garantizan el servicio

La decisión fue asumida priorizando la salud, la vida y el bienestar de todos los paceños, garantizando la continuidad de este servicio esencial para la población.

El municipio reafirmó su compromiso de trabajar de manera permanente para proteger los intereses de la ciudadanía y asegurar que la limpieza de la ciudad sea restablecida en el menor tiempo posible, tras los días de interrupción que afectaron la recolección y acumulación de basura en diversos sectores.

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