Reclusos de San Pedro producirá pan ante paro de panificadores

Se cumple la primera jornada del paro de 48 horas determinado por los panificadores en el departamento de La Paz, generando preocupación en la población por la falta de pan de batalla y otros productos de primera necesidad. Comerciantes en mercados locales, como el The Strongest, aseguraron que tuvieron que recurrir al pan sobrante de la jornada anterior para ofrecer desayuno a sus clientes.

“No hay pan, estamos buscando pan. Ayer nos dieron pan y hoy ya no hay. Mañana no habrá pan por el paro”, señaló un vendedor.

Falta de insumos

El paro, decretado por los panificadores debido a la falta de insumos como harina, levadura, manteca y azúcar, así como problemas de suministro de combustible, afecta también a los consumidores, especialmente a adultos mayores que dependen del pan en su dieta diaria.

“Los pancitos siempre los comemos. No hay pancitos, ¿qué vamos a hacer?”, señaló una vecina.

Reclusos elaborarán pan

Ante la situación, la Dirección del Penal de San Pedro confirmó que internos elaborarán pan para venderlo al público como medida de apoyo a la población paceña. Según el director,

“una vez cubramos nuestro consumo interno de aproximadamente 4.000 piezas de pan, habrá un excedente de 2.000 a 3.000 piezas que se venderán a la población a un precio inferior a los 80 centavos”.

La producción será realizada en el horno del penal, asegurando que el pan llegue de manera segura y cumpliendo con las condiciones sanitarias.

“Tenemos producción interna que cubrirá nuestras necesidades y además sacaremos un excedente para venderlo a la población; queremos que nadie se quede sin pan durante estos días de paro”, aseguró la dirección del penal.

Los panificadores reiteran que la situación es crítica y que el paro continuará mientras no se normalicen los suministros.

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