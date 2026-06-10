“Antes de informar, vamos a actuar": Vocero habla sobre el Estado de Excepción

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, brindó este miércoles una conferencia desde la Casa Grande del Pueblo, en la que destacó el compromiso del Gobierno con la legalidad, el diálogo y la seguridad, en medio de la actual situación de bloqueos y movilizaciones sociales.

Acuerdos con El Alto

Gálvez explicó que esta gestión ha logrado avanzar en acuerdos con autoridades del Alto y movimientos sociales, especialmente en la construcción de obras de infraestructura, seguridad ciudadana, educación y proyectos de desarrollo. Entre estos, se destacó la vía que forma parte del corredor bioceánico, conectando los distritos 8, 12, 13, 4 y 5 del municipio alteño.

“Hoy ha sido el Alto el que ha dado un mensaje contundente: la Nueva Bolivia se construye con diálogo y sin dar lugar a la violencia”, afirmó el vocero.

Estado de Excepción

En relación a la seguridad nacional, Gálvez subrayó la importancia de diferenciar a los movimientos sociales legítimos de grupos violentos vinculados al narcotráfico y al terrorismo. En ese marco, enfatizó que toda actuación del Gobierno se realizará primero para garantizar la seguridad, y que la información se difundirá posteriormente con la mayor discreción, protegiendo la estrategia y la efectividad de las operaciones.

“Respecto al estado de excepción y las operaciones de seguridad, cualquier información se manejará con discreción. Primero actuamos, luego informamos. Tengan plena seguridad que trabajamos todos los días para poner en orden el país”, declaró Gálvez.

Lucha contra el narcotráfico

El vocero presidencial también destacó que, en los últimos meses, la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira ha logrado capturar y expulsar a cabecillas de redes de narcotráfico internacional, desmantelando estructuras que operaban con impunidad en Bolivia y que intentaron infiltrarse en protestas sociales para generar violencia y desestabilización.

Finalmente, reiteró un llamado a los ciudadanos de bien a mantenerse alejados de los violentos y a apoyar la vía del diálogo como método para resolver conflictos, mientras el gobierno asegura la protección de la población y el cumplimiento de la ley.

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