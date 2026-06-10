Caso narcomadera: ABT revisa registros de empresas exportadoras y reafirma sistema de control forestal

La Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) informó que el sistema de otorgación de certificados para la exportación de madera cuenta con mecanismos de fiscalización y trazabilidad que permiten realizar el seguimiento del producto desde el bosque hasta los centros de procesamiento y su salida hacia mercados internacionales.

El director ejecutivo de la ABT, Alfredy Guillermo Álvarez, explicó que la institución supervisa la cadena de custodia de la madera, verificando aspectos relacionados con la cantidad, volumen y documentación de respaldo antes de la emisión de los certificados correspondientes.

“La ABT gestiona y fiscaliza la trazabilidad de la madera desde el bosque hasta los centros de procesamiento y la verificación de la madera en cantidad, volumen y respaldo hasta el momento que se cierran los contenedores y siguen su curso”, señaló la autoridad.

Asimismo, indicó que la entidad cuenta con un registro de todas las empresas habilitadas para realizar exportaciones de productos forestales, por lo que actualmente se lleva adelante una revisión interna del estado administrativo de dichas compañías y de sus operaciones.

Álvarez aclaró que la ABT forma parte de un conjunto de instituciones involucradas en el proceso de exportación y que su función principal es emitir certificados que garantizan la trazabilidad del producto desde los centros de procesamiento hasta los puntos fronterizos.

Explicó que toda exportación de madera debe contar con un certificado forestal, además de los certificados de origen emitidos por el Senavex y los certificados fitosanitarios otorgados por el Senasag.

En ese contexto, sostuvo que aún debe determinarse si alguna carga habría llegado de manera irregular a puertos fronterizos o a aduanas de otros países sin la documentación requerida, debido a que en la actualidad no existe información oficial sobre posibles irregularidades.

“No tenemos nada oficial, simplemente una lista de las empresas que nosotros estamos revisando de manera anticipada”, afirmó.

La autoridad señaló que la ABT brindará toda la información necesaria a las instancias competentes para contribuir a las investigaciones y remarcó que el control de las exportaciones involucra a varias entidades estatales encargadas de supervisar cada etapa del proceso.

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