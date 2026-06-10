La Fiscalía Departamental y la Policía de Pando ejecutaron este miércoles una serie de allanamientos en empresas forestales y aserraderos presuntamente vinculados al envío de cargamentos de madera hacia Arica, Chile, en el marco de las investigaciones por el caso denominado “Narcomadera”.

Cerca de las 13:00, las autoridades realizaron un primer operativo en las oficinas de un aserradero ubicado en la ciudad de Cobija. Posteriormente, se trasladaron hasta una empresa forestal asentada en el municipio de Porvenir, donde se desarrolló un segundo allanamiento como parte de la misma investigación.

Las acciones surgen tras el hallazgo en Chile de aproximadamente 100 toneladas de droga impregnada en madera procedente de Bolivia. De acuerdo con las investigaciones que se desarrollan en el vecino país, la Fiscalía chilena identificó a Pando como el principal punto de origen de los cargamentos observados.

Los operativos buscan recolectar documentación, registros y otros elementos que permitan establecer posibles responsabilidades y determinar la ruta utilizada para el envío del producto forestal que terminó involucrado en el caso de narcotráfico internacional.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado un informe oficial sobre los resultados de los allanamientos ni sobre posibles aprehensiones o secuestro de evidencias. Sin embargo, se prevé que en las próximas horas la Fiscalía y la Policía emitan un reporte detallado sobre los avances de la investigación.

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