Caos en la Av. Sucre: Detenidos, uso de dinamita y evacuación de oficinas por choques con la Policía

La violencia se intensificó la tarde de este miércoles en el centro paceño. La marcha de protesta —integrada por afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), sectores campesinos y comunarios del Norte de Potosí— se extendió a lo largo de la Avenida Sucre, convirtiendo los alrededores de la Plaza Riosinho en un auténtico escenario de confrontación.

Fogatas, petardos y cachorros de dinamita

Los manifestantes, tras descender desde El Alto, se apostaron a escasa una cuadra del cordón policial que protege el ingreso a la Plaza Murillo. En ese punto, encendieron fogatas improvisadas y desafiaron la presencia de las fuerzas del orden.

Caos en la Av. Sucre: Detenidos, uso de dinamita y evacuación. Foto: APG.

La situación escaló rápidamente cuando, en medio de la protesta, se comenzaron a escuchar no solo petardos, sino también fuertes detonaciones de cachorros de dinamita. Ante el riesgo inminente, la Policía Boliviana respondió utilizando agentes químicos para dispersar a la multitud.

El escenario de conflicto se replicó a metros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), dependencia policial a donde precisamente fueron trasladados varios de los manifestantes capturados durante la jornada.

Caos en la Av. Sucre: Detenidos, uso de dinamita y evacuación. Foto: APG.

Arrestos y control policial en Plaza Riosinho

Luego de intensos minutos de enfrentamiento en la Plaza Riosinho y sobre la misma Av. Sucre, los efectivos policiales lograron retomar el control de la zona, provocando la dispersión de los movilizados hacia distintas calles aledañas.

Durante el operativo de repliegue, la Policía interceptó y arrestó a al menos tres sujetos (todos varones) que portaban mochilas con contenido sospechoso. Los uniformados procedieron a su requisa y traslado inmediato para fines investigativos.

Caos en la Av. Sucre: Detenidos, uso de dinamita y evacuación. Foto: APG.

El impacto de los disturbios obligó a paralizar por completo la actividad en la zona central:

Evacuaciones: Autoridades y personal de seguridad desalojaron de emergencia a las personas que se encontraban trabajando en oficinas e instituciones públicas y privadas cercanas.

Comercio cerrado: Los negocios de los alrededores bajaron sus persianas para evitar destrozos o saqueos.

Caos en la Av. Sucre: Detenidos, uso de dinamita y evacuación. Foto: APG.

A pesar de haber dispersado el punto principal de bloqueo, el contingente policial continúa desplegado estratégicamente en las bocacalles del centro paceño para evitar nuevos reagrupamientos.

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