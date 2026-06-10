Defensoría realiza seguimiento a caso de niña agredida y coordina protección con la familia ampliada

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de Cochabamba mantiene un seguimiento permanente al caso de la niña de dos años que permanece internada en terapia intensiva tras sufrir graves agresiones presuntamente dentro de su entorno familiar.

La directora de Género Generacional de la Alcaldía, Cynthia Prado, informó que la institución intervino de manera inmediata luego de conocerse el caso y acompañó todas las actuaciones investigativas dispuestas por el Ministerio Público.

"Ante un hecho tan grave, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ha intervenido, se ha realizado los abordajes sociales correspondientes y hemos acompañado las pesquisas que ha ordenado el Ministerio Público", señaló.

Como resultado de las primeras investigaciones, el padre de la menor fue enviado con detención preventiva, mientras que la madrastra recibió detención domiciliaria con monitoreo electrónico debido a su estado de gestación.

Prado indicó que la principal preocupación de las autoridades continúa siendo la recuperación de la niña, quien presenta el síndrome del niño maltratado y sacudido, además de múltiples lesiones que evidencian la gravedad de la violencia ejercida en su contra.

"Estamos a la espera de la evolución de la niña. Ha tenido una mejora y se encontraba estable, pero continúa en terapia intensiva", afirmó.

Paralelamente, la Defensoría activó una red de protección para los demás menores vinculados al núcleo familiar. La funcionaria explicó que se realizaron evaluaciones físicas y sociales a otros niños del entorno para verificar sus condiciones y determinar las medidas de protección más adecuadas. Entre los menores se encuentra el hermano de la niña agredida.

Asimismo, se tomó contacto con personas cercanas a la familia, quienes brindaron información sobre la situación que atravesaba la menor antes de que se conociera el caso.

"Se tomó contacto con las personas que tenían cercanía con este núcleo familiar. Han informado sobre los llantos y situaciones que vivía la niña, y también se tomó contacto con la familia ampliada", explicó Prado.

Las autoridades identificaron a familiares que actualmente colaboran en el acompañamiento de la víctima. Una tía permanece pendiente de la evolución médica de la pequeña junto al personal de la Defensoría.

Prado señaló que las investigaciones continúan y no descartó que la tipificación del delito pueda agravarse conforme se conozcan nuevos elementos dentro del proceso. Mientras tanto, la Defensoría aseguró que continuará vigilando tanto la recuperación de la niña como la situación de los demás menores involucrados para garantizar su protección integral.



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