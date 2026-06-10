Marchistas intentan acercarse a plaza Murillo y son dispersados por la policía

Efectivos de la Policía Boliviana hicieron uso de agentes químicos este miércoles para dispersar a grupos de manifestantes que intentaban avanzar hacia inmediaciones de la Plaza Murillo durante una masiva movilización protagonizada por sectores campesinos, organizaciones sociales y afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB).

Foto: Policía resguarda centro paceño. APG.

La marcha partió desde el Multifuncional de la ciudad de El Alto y descendió hacia el centro de La Paz con el objetivo de llegar al kilómetro cero. La movilización se dividió en dos columnas que avanzaron por diferentes rutas, una por la avenida Camacho y otra por la zona norte de la ciudad.

Marcha multisectorial

Durante la jornada, los manifestantes portaron banderas bolivianas, whipalas y pancartas, además de detonar petardos y cachorros de dinamita mientras exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Ante el avance de la marcha, la Policía reforzó los cordones de seguridad en inmediaciones de la Plaza Murillo, la Vicepresidencia y otros edificios públicos estratégicos para evitar el ingreso de los movilizados al centro político del país.

Foto: Para dispersar grupos de manifestantes, la Policía inició con operativos de control y uso de gas lacrimógeno. APG.

La tensión aumentó cuando algunos grupos intentaron aproximarse a los puntos de resguardo policial, situación que derivó en el uso de agentes químicos para dispersar a los manifestantes y contener su avance.

Las movilizaciones provocaron el cierre de importantes vías del centro paceño, entre ellas la avenida Camacho, la avenida Mariscal Santa Cruz, la calle Ayacucho y la calle Potosí.

Negocios cerraron sus puertas

Asimismo, varios comercios cerraron sus puertas y resguardaron su mercadería ante el temor de posibles enfrentamientos, mientras funcionarios de instituciones públicas y privadas abandonaron oficinas para ponerse a resguardo.

La Policía había recomendado previamente a la población evitar circular por el centro de la ciudad debido al riesgo de incidentes y al desarrollo de operativos de seguridad.

La movilización se desarrolla en medio de 41 días de conflictos sociales, bloqueos y protestas que mantienen afectadas varias regiones del país y que tienen como principal demanda la salida del mandatario nacional.

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