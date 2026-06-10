El presidente Rodrigo Paz recordó este miércoles que ya existe una ley que reglamenta los Estados de Excepción para hacer cumplir la Constitución Política del Estado; sin embargo, reiteró que la prioridad de su Gobierno continúa siendo el diálogo.

“Los pasos se están dando, Dios mediante estos días serán muy importantes, la voluntad siempre será el diálogo, pero ahí tenemos el mandato de la constitución y se están dando pasos importantes. Hay una ley que fue aprobada por el Parlamento para hacer cumplir la constitución”, indicó Paz.

Agregó que el Gobierno mantiene su predisposición al diálogo con diferentes actores y organizaciones, en ese sentido adelantó que en las próximas horas anunciará más detalles sobre las acciones que están recurriendo en este diálogo.

“Pero también tenemos el amparo de la Constitución, ahora reforzada y reglamentada por la Ley de Estados de Excepción. Cuando uno es presidente, bajo el cobijo de la Constitución, debe cumplir lo que manda la Constitución para preservar la democracia”, sostuvo.

No obstante, Paz advirtió que el Gobierno no permitirá acciones promovidas por lo que denominó “narcoterrorismo” y aseguró que los responsables serán enfrentados dentro del marco legal.

“Lo he dicho en su momento, sus días están contados”, manifestó el mandatario.

De acuerdo con las cifras oficiales apuntadas por el Gobierno, en estos días de bloqueos se registran pérdidas superiores a los 1.200 millones de dólares

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